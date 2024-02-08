كنعاني: العدوان الأمريكي على العراق مثال بارز على إرهاب الدولة الأمريكي

طهران-سانا

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني العدوان الجوي الأمريكي الذي استهدف منطقتي المشتل والبلديات شرقي العاصمة بغداد، معتبراً إياه مثالاً بارزاً على إرهاب الدولة الأمريكي.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: “العدوان الذي قامت به أمريكا داخل الأراضي العراقية، وأسفر عن استشهاد عدد من أفراد المقاومة بمن فيهم المستشار في هيئة الحشد الشعبي العراقي “باسم الساعدي” المكنى بـ “أبي باقر” مثال بارز على إرهاب الدولة الأمريكي، وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة أراضي العراق، ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية”.

وأكد كنعاني أن هذا العدوان الإرهابي يصب في خانة استمرار الدعم الأمريكي الضخم لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا كنعاني الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحد من الإجراءات والهجمات غير القانونية والأحادية الأمريكية في المنطقة والحد من توسيع نطاق الأزمة وعدم الاستقرار، مؤكداً أن استمرار هذه المغامرات من قبل أمريكا يشكل تهديداً ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency