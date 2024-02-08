نادي الأسير الفلسطيني: شهادات معتقلي غزة تكشف وحشية الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن شهادات الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقالهم لأسابيع من قطاع غزة تكشف أمام المجتمع الدولي تصاعد حجم الانتهاكات الممنهجة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.

وقال النادي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا: إن شهادات معتقلي غزة ومنهم نساء وأطفال تعكس حجم وحشية قوات الاحتلال جراء استمرار التعذيب والتنكيل والاعتداءات والضرب وسط ظروف اعتقال مأساوية عانوها وسببت لهم إصابات جسدية بالغة واضحة على أجسادهم وآثاراً نفسية قاسية.

وشدد النادي على أن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق قرابة 3 آلاف فلسطيني اعتقلهم من منازلهم ومراكز الإيواء في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفلة في معتقلاته.

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