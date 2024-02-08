المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية موقعين للعدو الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌سلاح المدفعية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏في المقاومة موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحققت إصابات مباشرة فيه.

كما استهدف رجال المقاومة بصاروخي “فلق” ثكنة “معاليه غولان” عند الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت صباح اليوم ثكنة كريات شمونة وثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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