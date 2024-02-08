الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية من المطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة.

وبينت المديرية أن الجو يكون بارداً في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق مع هبات نشطة أحياناً بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…