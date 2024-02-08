الجزائر: سقوط مروحية عسكرية ومصرع طاقمها

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية سقوط مروحية عسكرية قتالية تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة جنوب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إنه “أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة الليلة الماضية سقطت مروحية عسكرية قتالية من نوع “إم أي 171” تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص.

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

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