صناعيو الأجهزة الكهربائية المنزلية: توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصادرات

دمشق-سانا

ناقش صناعيو الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية سبل تذليل عقبات منشآتهم وتوفير مستلزمات الصناعات الهندسية وتسهيل الحصول عليها لتمكين هذه المنشآت من تطوير قدراتها الإنتاجية وتلبية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها موضوع منع استيراد لفائف الحديد الأملس، والرسوم الجمركية للصاج والستانلس الستيل التي تبلغ 10 بالمئة وتتجاوز الـ 30 بالمئة مع التكاليف الأخرى للتخليص الجمركي.

واقترح المشاركون دفع قيمة العمولات البحرية المرفئية المقدرة عند استيراد الصاج ليصار دفعها عبر المنافذ البرية، والسماح بالحد الأدنى للمخصصات الصناعية لمادة الصاج وتخفيض الرسوم الجمركية لمادة الصاج كونها مادة أولية إلى 1 بالمئة أسوة بباقي المواد الأولية “كالحبيبات البلاستيكية”.

وطالب المنتجون بدعم الصناعات التصديرية للأدوات المنزلية من خلال العمل على تشميل منتجات الأدوات المنزلية ببرنامج الدعم، ودعوا إلى إقامة مؤتمر خاص بالقطاع الهندسي بكل صناعاته، وذلك بهدف دعم مسيرة القطاع الهندسي في سورية.

نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي أوضح أن منتجات الأدوات المنزلية تملك قيمة مضافة عالية تفوق القيمة المطلوبة بنسبة 50 بالمئة، ويجب إدخالها ضمن خطط دعم هيئة الصادرات لعام 2024، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل ضمن نطاق صعب وظروف صعبة، والنواة المهمة فيها هي تضافر الجهود للقطاع الهندسي بكل صناعاته.

أحمد سليمان

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