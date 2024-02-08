عدد سكان مصر يسجل ارتفاعاً جديداً

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع عدد سكان البلاد إلى 106 ملايين نسمة مقارنة بعدد السكان في شهر حزيران من العام الماضي، والذي بلغ 105 ملايين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم: إنه مع بلوغ عدد السكان 106 ملايين نسمة تحققت زيادة سكانية “الفرق بين أعداد المواليد والوفيات” قدرها مليون نسمة خلال 250 يوماً.

وأشار الجهاز إلى أنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوماً مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق، و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولوداً مقابل 5683 مولوداً خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة و6089 مولوداً للوصول إلى 104 ملايين نسمة.

وتعد مصر من الدول التي تشهد نمواً سكانياً عالياً وكثافة مرتفعة في التجمعات السكنية.

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