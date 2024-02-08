في اليوم العالمي لمكافحة السرطان.. جلسات توعوية ببلدة نامر وبصرى الشام

درعا-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان نفذ متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري جلسة توعوية للتعريف بمرض السرطان والوقاية منه في بلدة نامر بريف درعا الغربي، كما أقامت منطقة بصرى الشام الصحية ندوة توضيحية حول المرض.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة لسانا أن الهدف من إقامة هذه الندوات هو التعريف بمرض السرطان وتبيان العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة به، وأهمية الكشف المبكر عنه في تحقيق نسب شفاء متقدمة، لافتاً إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية الوقائية مثل التوقف عن التدخين وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.

بدوره أشار الدكتور عبدالله الصمادي رئيس المنطقة الصحية ببصرى إلى أهمية إقامة الندوات والمحاضرات والعمل على الحد من انتشار هذا المرض من خلال اتباع كل السبل الكفيلة بذلك.

رضوان الراضي

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