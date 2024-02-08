اللاذقية.. افتتاح النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في الدولة

اللاذقية-سانا

افتتحت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع محافظة اللاذقية اليوم النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في الدولة، وذلك في مبنى المحافظة بساحة الشيخ ضاهر.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في تصريح للصحفيين أن الهدف الأساسي من افتتاح دوائر خدمات العاملين توفير الوقت والجهد والتكاليف وعناء السفر على العاملين، باعتبار أن جميع الإجراءات منذ بدء التعيين وحتى التقاعد يتطلب إنجازها السفر إلى مركز خدمة الموارد البشرية (سجل العاملين سابقاً) في دمشق.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع الربط الشبكي وأتمتة قواعد البيانات الذي انطلق قبل نحو خمسة أعوام خطوة نوعية أثبتت فاعليتها وأثرها الإيجابي لناحية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، منوهة بالتعاون الذي أبدته محافظة اللاذقية لتأمين مقر ضمن مبنى المحافظة وتوفير المتطلبات اللوجستية لتسهيل عمل الدائرة وضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

بدوره أشار محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال إلى حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، لافتاً إلى التشاركية بين المحافظة والوزارة لتجهيز المركز ووضعه في الخدمة والتخفيف من الأعباء التي يتكبدها العاملون.

وتشمل الخدمات التي تقدمها النافذة تصديق البطاقة الذاتية الخاصة بالعاملين في الدولة، والتي تتضمن كافة الوقوعات والتبدلات الوظيفية التي تطرأ خلال مدة خدمتهم، من نقل وندب وإعارة وتسريح واستقالة والاحتفاظ بنسخة من القرارات والأوراق الثبوتية الخاصة بخدمة العاملين.

بسام الابراهيم ورشا رسلان