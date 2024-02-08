وزارة الدفاع تصدر قائمتين جديدتين بالجرحى المستفيدين من قانون تعدد الإصابة ومرسوم تفاقم الإصابة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الدفاع قائمة جديدة تضم أسماء 17 جريحاً، تمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة، وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019.

كما أصدرت الوزارة قائمة أخرى تضم أسماء 30 جريحاً، تمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة، وفق مرسوم تفاقم الإصابة رقم 19 لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21-11- 2022.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسوم الـ 70 بالمئة وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم، وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70 إلى 79 بالمئة أو80 إلى 100 بالمئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency