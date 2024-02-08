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غروشكو: دول الناتو تشن حرباً هجينة ضد روسيا بشكل متعمد

2024-02-08

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن دول حلف الناتو تشن حرباً هجينة ضد روسيا بشكل متعمد في العديد من المجالات، وأولها وقبل كل شيء الاقتصاد.

وقال غروشكو في مقابلة تلفزيونية: إن “الدول الغربية فرضت نحو 17 ألف عقوبة ضد بلدنا والآن يهدّدون بالحزمة الـ 13 الأكثر قسوة”، مشيراً إلى أن الحرب ضد روسيا تشن في وسائل الإعلام، وكذلك عن طريق الضغط العسكري حيث تستخدم أوكرانيا كمسرح للحرب الساخنة.

وأضاف: “من الواضح أن الغرب بدأ يدرك أن المشروع الأوكراني قريب من الانهيار النهائي، ولكن هذه الحرب الهجينة تتطلب باستمرار وقوداً إضافياً”، لافتاً إلى أن نفقات دول حلف الناتو الدفاعية تتجاوز 1 تريليون و 200 مليار دولار، وهذا الحجم أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي الدفاعي لدول العالم.

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