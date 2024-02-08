غاتيلوف: مجلس الأمن بحاجة لإصلاحات جديدة وندعم منح العضوية الدائمة للهند والبرازيل

جنيف-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أن الهند والبرازيل مرشحتان جديتان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وأن بلاده تدعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن المجلس بحاجة لإصلاحات جديدة.

وقال غاتيلوف فى لقاء مع وكالة نوفوستي: “لزيادة فعالية مجلس الأمن يجب توسيع تمثيل الدول النامية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ونحن نعتبر البرازيل والهند من المرشحين الأقوياء للحصول على مقاعد دائمة في المجلس إذا تم اتخاذ قرار بتوسيع مجلس الأمن الدولي سواء في فئة الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين”.

وشدد غاتيلوف على ضرورة الأخذ بالاعتبار ظهور مراكز جديدة للنفوذ السياسي والاقتصادي على خريطة العالم، وضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي لأن ذلك أصبح مطلوبا بشكل متزايد لإزالة النقص في تمثيل الدول النامية.

ويضم المجلس 15 دولة؛ خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء مؤقتين، والأعضاء الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وهذه الدول تتمتع بحق النقض (الفيتو)، ويتم انتخاب الأعضاء العشرة المتبقين في مجلس الأمن لمدة عامين بشكل دوري.

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