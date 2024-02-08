رئيسي: جرائم الكيان الصهيوني في غزة هي نتاج النظام العالمي الحالي غير العادل

طهران-سانا

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أسفه لما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي غربي، منتقداً عدم فعالية المنظمات الدولية في مواجهة هذه الجرائم.

وأكد رئيسي في كلمة له اليوم خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أن جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة هي نتاج النظام العالمي الحالي غير العادل مطالباً بإعادة النظر فيه وإقامة نظام جديد يسوده العدل.

وبيّن رئيسي أن أمريكا تعمد إلى استخدام حق الفيتو ضد الاقتراحات والقرارات التي تهدف إلى إنهاء الحرب وهي ماضية في تسليح كيان الاحتلال وتوفير كامل الدعم له مؤكداً أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيسي إلى مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي على مسمع ومرأى العالم بحق النساء والأطفال في غزة وبدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا مشدداً على أن دعم فلسطين اليوم هو واجب إنساني ينبثق من أسس السياسة الخارجية لإيران التي تدعم حصول الفلسطينيين على حقوقهم العادلة، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم.

وفي سياق آخر أكد رئيسي حق الشعب الإيراني في الحصول على الطاقة النووية السلمية موضحاً أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات النووية ولن تتركها.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت في 15 تقريراً لها بأن إيران لم تتورط في أي تحريف خلال نشاطاتها النووية قائلاً “لكن رغم ذلك فهم لا يلتزمون بتصريحاتهم أيضاً”.

وأكد رئيسي أنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الأمريكية في المنطقة، لأن القضايا يجب أن تحل بواسطة الدول الاقليمية ذاتها مبيناً أن وجود الأجانب داخل المنطقة لن يقدم أي حل للمشاكل وإنما هو جزء من افتعالها.

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