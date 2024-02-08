استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين وحاصرت منزلاً ودمرته بالصواريخ، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وأضرار جسيمة بالمبنى، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مخيم نور شمس لست ساعات متواصلة دمرت خلالها عدداً من الشوارع الرئيسية بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل.

واستشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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