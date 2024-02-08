الكيلة تجدد مطالبتها الأمم المتحدة بتوفير الحماية للقطاع الصحي في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية والمستشفيات والمرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة المنكوب.

ونقلت وكالة وفا عن الكيلة قولها في رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن “40 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما أصيب نحو 900 بجروح مختلفة، بينما تواصل قوات الاحتلال اعتقال 100 كادر”.

وأشار الكيلة إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي الفلسطيني تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبة بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، واصفة ما قامت به قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين مؤخراً بالانتهاك الخطير الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه.

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