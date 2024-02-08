غوتيريش: العالم يدخل (حقبة الفوضى) ومجلس الأمن في أسوأ حالاته

جنيف-سانا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يدخل “حقبة الفوضى” مشيراً إلى انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي جعلته عاجزاً عن مواجهة النزاعات الكبيرة الجارية.

وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس لكنها الأسوأ، والخلل الحالي أعمق وأخطر، وإن هذا المجلس وصل إلى طريق مسدود نتيجة الانقسامات الجيوسياسية بخلاف ما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة بسبب الآليات الراسخة في إدارة العلاقات بين القوى العظمى”.

ودعا إلى إحداث تغييرات في مجلس الأمن والنظام المالي الدولي معتبراً أن “مؤتمر القمة المعني بالمستقبل” المرتقب في أيلول سيشكّل فرصة مهمة للتعامل مع هذا الخلل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency