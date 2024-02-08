بدء تسليم وحدات سكنية في موقعين بجبلة للمتضررين من الزلزال

اللاذقية-سانا

بدأ مجلسا مدينتي اللاذقية وجبلة تسليم الوحدات السكنية في موقعي الغراف 1 والفيض للعائلات المتضررة من الزلزال والمستحقة للسكن وفق الأولويات المتبعة.

وجرى اليوم تسليم 55 مسكناً في موقع حي الغراف 1 بمدينة اللاذقية الذي يضم 132 مسكناً ، و 48 مسكناً في حي الفيض بمدينة جبلة والذي يضم 58 مسكناً، مع متابعة مجلسي المدينتين لتسليم المساكن المتبقية للمستحقين وفق الأولويات بالتنسيق بين المحافظة ووفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي خلفان الرميثي التقى برفقة رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي الأهالي خلال استلامهم المساكن وقال: “سعيدون بأن تتكلل أعمالنا وجهودنا برؤية الفرحة على وجوه هذه العائلات وهي تستلم مساكنها بعد فترة من الانتظار”.

وأكد الرميثي أنه بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري سيتم تسليم العائلات المستلزمات الأساسية للانتقال للعيش في هذه المساكن، ومتابعة تنفيذ باقي الوحدات السكنية في مواقع اسطامو والفوار ودمسرخو والغراف 1 لتسليمها تباعاً.

وعبّر الأهالي ورئيس مجلس المدينة عن شكرهم لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الأخوي للشعب السوري لتجاوز تداعيات الزلزال ،ولوفد الهلال الأحمر الإماراتي على الاهتمام والمبادرات الإنسانية المفعمة بالمحبة للسوريين بينما أكد رئيس المجلس متابعة الواقع الخدمي في الموقع.

بسام الابراهيم

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