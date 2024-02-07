المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال تعمد إحراق 3000 وحدة سكنية خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحراق 3000 وحدة سكنية بشكل مباشر ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ 124 على قطاع غزة المنكوب.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم أن جنود الاحتلال أحرقوا 3000 وحدة سكنية بشكل كامل للفلسطينيين في قطاع غزة، وبلغت خسائره عشرات ملايين الدولارات، وذلك ضمن ما يقارب 360000 وحدة سكنية دمرها بشكل كلي وجزئي، لافتاً إلى أن أغلب الوحدات السكنية التي أحرقها الاحتلال النازي مباشرة تتمركز في مدينة غزة وشمال القطاع.

ودعا المكتب المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان والمجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاسبة المجرمين على جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الضرورية، وتعويض الفلسطينيين الذين تم حرق وقصف منازلهم.

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