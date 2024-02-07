الجيش الروسي يدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين مسيرتين اليوم في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفق وكالة نوفوستي “بأنه في مساء هذا اليوم تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

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