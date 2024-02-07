البرلمان العربي يدين إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بعد وصوله إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى هذا الكيان إلى القدس المحتلة.

وقال البرلمان في بيان له: “إن هذا الأمر مدان ومرفوض وإن الوضع القانوني والتاريخي والديني لمدينة القدس غير خاضع للمراجعة وإن أي خطوة بهذا الاتجاه تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع كيان الاحتلال على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا البرلمان العربي الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار، وطالبه بالسير على نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي أن أي خطوة في هذا الاتجاه تخالف صراحة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتعتبر لاغية وباطلة ولا أثر قانونيا لها.

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