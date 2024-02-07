زاخاروفا: روسيا سترد بالشكل المناسب على تعزيزات الناتو قرب حدودها

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لن تترك مسألة تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بالقرب من حدودها دون رد مناسب، وأنها ستتخذ إجراءات دفاعية كافية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي.

وحذرت زاخاروفا في تصريح اليوم وفق وكالة نوفوستي من تداعيات مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة في شمال النرويج وفنلندا والسويد المحاذية لروسيا، وقالت: إن النشاطات العسكرية الأخيرة للسلطات النرويجية محفوفة بتصعيد إضافي للتوتر في المنطقة الأوروبية القطبية الشمالية، كما تضر بأمن النرويج نفسها التي تتخلى في الواقع طواعية عن استقلالها وسيادتها.

ومن المقرر أن يجري الناتو تدريبات في المناطق الشمالية في فنلندا والنرويج والسويد في الفترة من الـ 4 إلى الـ 15 من آذار 2024، وسيشارك فيها حوالي 20 ألف عسكري من 14 دولة ضمن مناورات المدافع الصامد 2024 التي تعتبر الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

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