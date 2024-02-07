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طقس الغد… أجواء مستقرة دافئة بشكل عام باردة ليلاً في المرتفعات الجبلية

2024-02-07

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً مستقراً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وليلاً يكون بارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في القلمون وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق18 /7
المنطقة الجنوبية17 /7
المرتفعات الجبلية11 /3
المنطقة الوسطى18 /8
المنطقة الساحلية20 /13
المنطقة الشمالية17 /6
منطقة الجزيرة15 /6
المنطقة الشرقية17 /6
منطقة البادية16 /6

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