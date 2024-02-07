المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع راميا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلو المقاومة بعد ظهر اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.
وفي بيان منفصل أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بعد ظهر اليوم التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.
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