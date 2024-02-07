المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع راميا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو المقاومة بعد ظهر اليوم ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.

‏وفي بيان منفصل أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

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