ميداليتان ذهبيتان لسورية في ملتقى الشارقة الدولي للرياضات الخاصة

أبو ظبي-سانا

حقق لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة علاء عبد السلام ميداليتين ذهبيتين في منافسات ملتقى الشارقة الدولي بمشاركة 44 دولة.

واستطاع عبد السلام الظفر بذهبيتي الكرة الحديدية ورمي الرمح تصنيف “اف 53″، بينما نال اللاعب خليل محمود المركز الرابع في منافسات الكرة الحديدية “اف57”.

وفي تصريح لـ سانا نوه رئيس اللجنة البارالمبية السورية عمر العاروب بالإنجازات المتلاحقة للرياضات الخاصة ولا سيما أن هذه الاستحقاقات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كاشفاً أن هناك مشاركة سورية ستبدأ غداً في ملتقى خورفكان الدولي في الإمارات العربية المتحدة أيضاً.

وكانت بعثتنا المشاركة في دورة غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي أقيمت في الشارقة والتي اختتمت مؤخراً حققت 13 ميدالية متنوعة.

هناء صقور

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