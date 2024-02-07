انقطاع التيار الكهربائي قرب أستراليا وآسيا جراء انفجار هائل على الشمس

عواصم-سانا

انقطع التيار الكهربائي قرب أستراليا وجنوب آسيا، نتيجة انفجار على الشمس أطلقت خلاله جسيمات نشطة بلغت سرعتها 900 ألف ميل في الساعة عبر الفضاء.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن التوهج طويل الأمد انطلق أول أمس ووصلت العاصفة الشمسية إلى الكوكب أمس، وأفادت التقارير بتعطل الراديو وأجهزة البحارة.

ويُظهر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي “إن أو إيه إيه” أنه توجد فرصة بنسبة 45 بالمئة لحدوث المزيد من انقطاع الاتصالات في الأيام المقبلة.

ولاحظ الفيزيائيون أن الانفجار تمثل في توهج من الفئة “أم” والذي يمكن أن يسبب انقطاعات راديوية صغيرة “ار 1” إلى متوسطة “ار2” على الجانب النهاري من الأرض.

ويؤثر الحدث على الترددات المستخدمة في اتصالات الطيران ومحطات التوقيت الحكومية ومحطات الطقس وراديو الهواة وغيرها.

ويمكن للتوهجات القوية من الفئة “أم” أن تطلق قذفاً كتلياً إكليلياً “سي أي أم” يأتي عبارة عن سحب كبيرة من البلازما والمجال المغناطيسي للشمس والتي بدورها يمكن أن تنتج عاصفة مغناطيسية أرضية تعطل مؤقتاً الغلاف المغناطيسي للأرض والأقمار الصناعية التي تدور حولها.

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