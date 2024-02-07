مهرجان (صنع في سورية)… عروض تنافسية وأسعار مخفضة

دمشق-سانا

أكد مشاركون في مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بدورته الـ 155 في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق أهمية المهرجان في دعم المنتج والمستهلك، لكونه يحقق نسبة مبيعات عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

مديرة التسويق في شركة باستاليني صالحاني نرمين حوا، أكدت حرص الشركة على المشاركة الدائمة في المهرجان بمنتجاتها من المعكرونة والشعيرية و”السباغيتي”، ما يحقق فائدة مشتركة للمنتج وللمستهلك عبر زيادة المبيعات والأسعار المنافسة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من عروض الشركة والمسابقات في نهاية المهرجان.

بدورها مديرة التسويق والمبيعات في شركة سحر الشرق جمانة غطاس، أشارت إلى أن ما يميز هذا المهرجان أن جميع منتجاته صناعة سورية تتميز بجودتها العالية، حيث حافظ المنتج السوري على حضوره وتنافسيته في الأسواق، لافتة إلى حرص الشركة على المشاركة في المهرجان وبحسومات على أسعار المنتجات تتجاوز الـ 20 بالمئة.

من جهتها مديرة التسويق والترويج في شركة ترونو شيبس دعاء القزاز، لفتت إلى أهمية تنوع المشاركات في المهرجان لجميع قطاعات الصناعة، والتي تسهم في تحسين المنتج السوري من خلال التنافسية بالجودة والأسعار.

ومن شركة دلتا للصناعات الغذائية، نوه عمار اسكاف بأهمية المهرجان، لكونه يحقق لهم كمنتجين فرصة التواصل المباشر مع المستهلك ومعرفة رأيه بالمنتج، وذلك بهدف تحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن نسبة الحسومات خلال المهرجان تصل إلى 35 بالمئة مقارنة بسعر السوق.

سعيد القزاز من قسم التسويق في مؤسسة مكي للصناعات الغذائية، لفت إلى حرص الشركة على المشاركة في كل دورات المهرجان، لكونه يتيح لهم فرصة طرح الجديد من منتجاتهم والتعريف بها، والترويج لها، عبر العروض والحسومات ومعرفة مدى إقبال الناس عليها.

وكانت فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفتا صناعة دمشق وريفها وتجارة ريف دمشق، بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة انطلقت يوم الخميس الماضي الموافق للأول من شهر شباط الجاري، وتستمر حتى العاشر منه بمشاركة أكثر من 70 شركة وطنية متخصصة تتنوع منتجاتها بين النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية إضافة إلى العديد من المشغولات اليدوية والتحف.

لؤي حسامو وأحمد سليمان

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