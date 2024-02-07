أوتشا: (إسرائيل) ترفض إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن: “إسرائيل رفضت 22 طلباً قدمناه خلال الشهر الماضي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، ولم نتلق أي رد بخصوص ذلك”.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن “إسرائيل” تواصل عرقلة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، مبيناً أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت إلى شمال القطاع، من أصل 61 عملية الشهر الماضي.

وتحذر الأمم المتحدة من أن نحو 2.4 مليون فلسطيني معرضون لخطر المجاعة في القطاع جراء عدوان الاحتلال المتواصل عليه من السابع من تشرين الأول الماضي ومنعه إدخال المساعدات.

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