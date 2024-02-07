المقاومة تقضي على عدد من جنود الاحتلال وتصيب آخرين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة عدداً من جنوده بين قتيل ومصاب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “قضى مقاتلونا على 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي كانوا يتحصنون في منزل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعد استهدافهم بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات، كما استهدفوا مجموعة أخرى تتحصن في منزل بالمنطقة ذاتها بقذيفة “تي بي جي” وقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب”.

وأشارت المقاومة إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع “كواد كابتر” في مخيم البريج وسط القطاع.

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