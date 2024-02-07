مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات طبية لمديرية صحة الحسكة

الحسكة-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي مساعدات طبية لمديرية صحة الحسكة شملت مستلزمات صحية وأدوية نوعية وعلاجية.

وبين المشرف على عمليات التسليم من القوات الروسية الدكتور فكتور في تصريح لمراسلة سانا أن “المساعدات البالغة 200 كيلو من الأدوية تأتي في إطار عمل روسيا الاتحادية الرامي لدعم صمود سورية في التصدي للإرهاب”، مؤكداً أن “العلاقات الودية بين سورية وروسيا الاتحادية موجودة منذ سنوات وستستمر”.

بدوره أوضح الدكتور طلعت عزت من مديرية صحة الحسكة أن شحنة الأدوية شملت أدوية نوعية وعلاجية وأدوية للأمراض الجلدية والعينية، إضافة لمستلزمات صحية متنوعة ضمت أيضاً كميات من السيرومات، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الكميات على المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة في المحافظة.

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