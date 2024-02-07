الأمن الإيراني يضبط طناً و733 كغ من المخدرات جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضبط طن و733 كيلوغراماً من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن قائد شرطة المحافظة دوست علي جليليان قوله في تصريح اليوم: إن “حرس الحدود تمكنوا من رصد مهربين والقبض عليهم والعثور على طن و733 كغ من أنواع المخدرات من بينها 650 كغ من الأفيون”.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنوياً الكثير من الأموال لمحاربتها، إضافة إلى سقوط العديد من ضباط وعناصر الأمن ضحايا مواجهة عصابات التهريب.

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