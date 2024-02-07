انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان

باكو-سانا

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم في أذربيجان للتصويت في انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها 7 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي إلهام علييف.

وحسب موقع RT يبلغ عدد الناخبين في أذربيجان نحو 6.5 ملايين شخص، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 6.3 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، كما تم افتتاح 49 مركز اقتراع للمواطنين المقيمين في الخارج، واعتماد 49 منظمة دولية و800 مراقب من 70 دولة بينها روسيا لمتابعة سير العملية.

ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاماً، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاماً، فيما يتنافس معه 6 مرشحين آخرين من الحزبيين والمستقلين.

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