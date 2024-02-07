نمو مبيعات مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات

بكين-سانا

سجلت شركة مجموعة “فاو” المحدودة الرائدة في صناعة السيارات بالصين زيادة في مبيعات السيارات خلال شهر كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المجموعة قولها اليوم: إن حجم مبيعاتها من السيارات تجاوز 296800 وحدة خلال الشهر الماضي بزيادة 54.2 بالمئة على أساس سنوي.

ومن بين إجمالي مبيعاتها بلغت مبيعات سيارات العلامة التجارية هونغتشي التابعة للمجموعة وحدها 40300 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 82.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما باعت مجموعة فاو 11529 سيارة في الخارج، ما سجل نمواً متزايداً بنسبة 186 بالمئة على أساس سنوي.

وتعتبر مجموعة فاو شركة مملوكة للدولة الصينية وتتخذ مدينة تشانغتشون حاضرة مقاطعة جيلين شمال الصين مقراً لها، وأنتجت المجموعة وباعت ما يزيد على 54 مليون سيارة على مدار أكثر من ستة عقود.

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