قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينياً في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، ونشرت قناصتها على أسطح المباني المرتفعة وسط تحليق للطيران المسير، وداهمت عدة منازل واعتقلت 5 فلسطينيين، فيما قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في عدة أحياء قريبة من مخيم جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في نابلس وقلقيلية وبلدات عناتا في القدس ورأس كركر ودورا القرع في رام الله وبني نعيم وسعير ومخيم العروب في الخليل.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل منع الفلسطينيين من دخول المسجد، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين فيه للشهر الخامس على التوالي.

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