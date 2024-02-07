16 شهيداً وعشرات الجرحى في اليوم الـ124 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 124 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف حي الزهور والمناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة العشرات، بينما استهدفت زوارق الاحتلال ساحل المدينة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة وفي محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال بالطيران والمدفعية منطقة قيزان النجار ومناطق متفرقة في خان يونس، ودمر عدداً من المربعات السكنية.

وفي السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح، وقال: إن “أي تحرك من جانب “إسرائيل” لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 27585 شهيداً و66978 جريحاً معظمهم أطفال ونساء.

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