يوم جديد من طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع “كواد كابتر” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بحي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل اعلام فلسطينية: 4 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.