الرئيس الكوبي يجدد دعم بلاده لسورية

هافانا-سانا

جدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل موقف بلاده الداعم لسورية والرافض لأي إجراء يستهدف سيادتها واستقلالها ووحدة شعبها وأراضيها.

وخلال لقائه سفير سورية في كوبا الدكتور غسان عبيد على هامش افتتاح مؤتمر “الجامعة 2024” المنعقد في العاصمة الكوبية هافانا عبر الرئيس الكوبي عن أمنياته للشعب السوري الشقيق بالازدهار والاستقرار.

من جهته شكر السفير عبيد الرئيس الكوبي، مؤكداً ثبات الموقف السوري المؤيد لكوبا في نضالها ضد الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي المفروض عليها مُنذ أكثر من ستة عقود، والذي يتشابه مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة.

وشدد السفير عبيد على موقف سورية الداعي إلى ضرورة رفع الحصار والإجراءات القسرية المجحفة واللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على الشعبين السوري والكوبي، والتي تعد العقبة الرئيسة أمام عملية التنمية والإعمار في كلا البلدين.

ونوه السفير عبيد بالجهود التي تبذلها كوبا لإنجاح مؤتمر “الجامعة 2024” المهم والمفيد، والذي يبحث في المسائل والمواضيع المختلفة المتعلقة بقطاع التعليم العالي، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency