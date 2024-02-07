إيرواني: الاعتداءات الأميركية على الأراضي السورية والعراقية تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين

طهران-سانا

جدد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إدانة بلاده للاعتداءات الأميركية الأخيرة على الأراضي السورية والعراقية.

وقال إيرواني في رسالة إلى الرئيس المؤقت لمجلس الأمن الدولي: “إن هذه العمليات الأميركية غير القانونية استهدفت عمدا المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين”، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تنتهك فقط القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولكنها تعرض أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة للخطر وتعتبر تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد إيرواني على رفض بلاده القاطع للاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الرسالة الأميركية للمجلس ضد القوات المسلحة الإيرانية والمزاعم حول قيامها بهجمات وأعمال عسكرية في المنطقة.

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