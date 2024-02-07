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اللاذقية .. لاضرر بيئي جراء البقعة النفطية التي تم رصدها مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة

2024-02-06

اللاذقية- سانا

أكد مدير البيئة في محافظة اللاذقية المهندس تمام جابر أن لا ضرراً بيئياً جسيماً جراء البقعة النفطية التي تم رصدها مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح جابر أن أبعاد البقعة النفطية تقارب /100/ متر بعمق /15/ متر وقد أسهم ارتفاع موج البحر وشدته بتشتيت نحو /80/ بالمئة منها على الشاطئ الصخري وبالتالي التخفيف من أثرها السلبي على الحياة البحرية .

وأشار جابر إلى التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للموانئ  لمراقبة  البقعة ومستوى انتشارها ومتابعة المتغيرات حسب حركة الموج واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

رشا رسلان

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