المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة خسائراً في صفوفه ومدمرة آليات له.

وقالت المقاومة في بيان لها: إن مقاتلينا استهدفوا بقذيفة ” مضادة للدروع” قوة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا بقذيفة “TBG”” قوة للعدو الصهيوني متحصنة داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب.

واستهدفت المقاومة بقذيفة “الياسين 105” دبابة “ميركافا” للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب القطاع ومركزاً لقيادة عمليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة.

واعترفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بمقتل ضابط خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency