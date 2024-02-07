الخارجية الفلسطينية تحذّر من المخاطر الكارثية لتعليق المساعدات للأونروا

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول التي علقت مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها لما فيه مصلحة ملايين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها.

وقال الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية: إنها “لا ترى أي مبرر لمثل تلك القرارات وتعتبرها مواقف سياسية مسبقة، خاصة بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين فريق للقيام بمراجعة مستقلة وإجراء تقييم حول ضمان حيادية الأونروا”.

وحذرت الخارجية من أن تمسك الدول بقرار تعليق مساعداتها للأونروا ستكون له آثار كارثية على قدرتها في تقديم الخدمات للفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر خاصة في قطاع غزة.

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