بمناسبة مرور عام على كارثة الزلزال خشبة ثقافي المزة تحتضن عرضاً مسرحياً بعنوان 30 ثانية

دمشق-سانا

بمناسبة مرور عام على كارثة زلزال 6 شباط قدمت فرقة “العراب” للفنون المسرحية عرضها المسرحي 30 ثانية، على خشبة مسرح المركز الثقافي بدمشق.

ويحاكي العمل ثواني الزلزال الثلاثين بطريقة مختلفة، حيث يبحث في أعماق النفس البشرية عن المخاوف التي عشناها في تلك اللحظات، وما طرأ على تفكيرنا من ومضات أضاءت جوانب مظلمة فينا من خلال أربع شخصيات تجسد الشر في المجتمع، وكيف شعرت هذه الشخصيات، وماذا فكرت في أثناء الزلزال وما طرأ عليها بعد نهاية الكارثة.

وبين مخرج العمل “عصام علام” مؤسس ومدير فرقة العراب للفنون المسرحية لـ سانا أن العمل يتحدث عن أغوار النفس الإنسانية، وكيف كان شعورنا في تلك اللحظات التي كانت عبارة عن ثوان قليلة، لكن من منظور مسرحي مختلف يخلط بين الماضي والحاضر.

كما أن العمل بحسب علام يبحث بسكيلوجيا طريقة تفكير الإنسان عندما يتعرض لخطر وجودي، وهذه الأفكار تعرض من خلال عشر شخصيات تمر في أذهان الممثلين على الخشبة وما قرروا فعله بعد انتهاء الزلزال.

يذكر أن فرقة العراب تأسست في محافظة طرطوس وسينتقل “30 ثانية” بعد عرضه الأول بدمشق إلى محافظة طرطوس.

نجوة عيدة ومجد عبود

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