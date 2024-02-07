عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 123 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال مركبتهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد وأصيب 20 فلسطينياً جراء قصف قوات الاحتلال منزلاً شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

واستشهد 22 فلسطينياً، وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو مدرستين ومنازل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للاحتلال قرب الحدود المصرية الفلسطينية في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 27585 شهيداً و 66978 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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