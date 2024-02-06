جامعة دمشق تحدد مواعيد تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالمنح الهنغارية

دمشق-سانا

حددت جامعة دمشق مواعيد تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالمنح الهنغارية لمرحلة الدراسات العليا /ماجستير ودكتوراه/ في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي 2024-2025.

وحددت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم مواعيد المتقدمين لدرجة الماجستير خلال أيام /12و13و14و15و19/ من شهر شباط الجاري، فيما حددت موعد المتقدمين لدرجة الدكتوراه /20/ شباط الجاري الساعة التاسعة صباحاً وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بالجامعة.

وبينت الجامعة أنه سيتم إجراء الاختبار النهائي بعد انتهاء استلام الأوراق وتدقيقها وفق المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة /الاختصاص والمعدل والنسبة المحددة لكل جامعة وكلية وقسم/ للمتقدمين المستوفين للشروط الأساسية فقط / العمر واللغة/ .

وأشارت الجامعة إلى أنه يحق لجميع المتقدمين المستوفين للشروط المعلن عنها سابقاً ولم تدرج أسماؤهم باللوائح المرفقة تقديم طلبات اعتراض اعتباراً من /11/ 2/ 2024 ولغاية /16/2/ 2024/ في مكتب الأمين المساعد لشؤون البحث العلمي في الجامعة.

كما أشارت الجامعة إلى أن كافة المتقدمين لدرجة الماجستير من مواليد /1995 و1996/من غير اختصاص الطب البشري لا يسمح لهم بالتقدم إلى هذه المنح لمخالفة شرط العمر، حتى لو وردت أسماؤهم باللوائح المرفقة كون اللوائح ترسل من الجانب الهنغاري دون تحديد الاختصاص، مبينة أنه يمكن التواصل لأي استفسارات أخرى حول هذه المنح عبر البريد الإلكتروني المخصص أومراجعة مكتب الأمين المساعد لشؤون البحث العلمي في الجامعة.

وكانت الجامعة أعلنت في شهر كانون الأول الماضي عن هذه المنح لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح.

هيلانه الهندي

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