الصين تجدد إدانتها تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونغ كونغ

بكين-سانا

جددت الصين اليوم إدانتها تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، وحثتها على الاحترام الكامل لسيادة الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله رداً على الاجتماع الأخير لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك مع أربعة من مثيري الشغب المناهضين للصين الذين فروا إلى الخارج: إن “الصين تستنكر وتعارض بشدة التصرفات الصارخة التي يقوم بها كبار المسؤولين الأمريكيين الذين تورطوا مع مثيري الشغب المناهضين للصين الذين فروا من هونغ كونغ”.

وأضاف وانغ أنه “من خلال دعم مثيري الشغب من هونغ كونغ فإن الولايات المتحدة لا تدوس مبدأ سيادة القانون فحسب؛ بل تكشف أيضاً عن معاييرها المزدوجة القائمة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الإنسان”، لافتاً إلى أن “شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين، ولا تحتمل أي تدخل خارجي”.

وأكد وانغ أن “الصين لديها تصميم قوي على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وأن أي محاولة للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتقويض سيادة القانون فيه سيقابل برد حازم من الصين”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency