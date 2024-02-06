إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من مياه البحر المتوسط

روما-سانا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنه تم إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المصادر قولها: إن “طاقم سفينة (اوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (اس او اس ميديترينيان) الإنسانية غير الحكومية أنقذ قارباً كان يواجه صعوبات وسط المياه، وعلى متنه 110 أشخاص في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية”، مشيراً إلى أنه “كان مكتظاً ومعرضاً لخطر الغرق”.

وأوضحت أن “من بين الناجين هناك 11امرأة، وطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً و 36 قاصراً غير مصحوبين بذويهم”.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency