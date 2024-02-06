الأردن إلى نهائي أمم آسيا لكرة القدم

الدوحة-سانا

بلغ منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه، نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد إقصائه كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ستاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

فرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.

وسيواجه منتخب الأردن في المشهد النهائي الفائز من مباراة الغد وتجمع قطر مع إيران.

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