تأجيل عودة كبسولة الفضاء دراغون مجدداً من محطة الفضاء الدولية بسبب الظروف الجوية

فلوريدا-سانا

أعلنت شركة تقنيات استكشاف الفضاء “سبيس إكس” أنه تم تأجيل عودة كبسولة “دراغون” من محطة الفضاء الدولية إلى الارض مجدداً بسبب الظروف الجوية على ساحل فلوريدا.

وأوضحت شركة “سبيس إكس” عبر حسابها على منصة إكس اليوم أنه “تم تأجيل موعد مغادرة الكبسولة التي ستعود بفريق (إكسيوم ميشن 3) إلى الأرض” مشيرة إلى أن الفريق لن يتمكن من مغادرة محطة الفضاء الدولية اليوم كما كان مقرراً بسبب الظروف الجوية التي لا تزال غير مناسبة على ساحل فلوريدا.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى الأرض في الـ 3 من شباط الجاري، ولكن تم تأجيله ليومين، ثم تم تأجيله إلى تاريخ اليوم بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، قبل أن تتأجل مرة ثالثة إلى موعد غير محدد.

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