افتتاح مركز التدريب والتأهيل التربوي للمعلمين بحلب

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية بحلب اليوم بالتعاون مع منظمة أرض الإنسان الإيطالية التي تعنى بالإغاثة لقطاعات الصحة والتعليم ودمج ذوي الإعاقة في المدارس بسورية، مركز التدريب والتأهيل التربوي للمعلمين والمدرسين في حي الشهباء بحلب.

وأوضح مدير التربية في حلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تجهيز المركز بوسائل تدريبية متطورة لتدريب المعلمين والمدرسين ضمن بيئة تعليمية حديثة، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام مختلف الوسائل التعليمية الحديثة.

وأشار رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في تربية حلب فراس العلي إلى أنه ضمن خطة وزارة التربية وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك مع شركاء قطاع التعليم في المنظمات الدولية، نفذت منظمة أرض الإنسان الإيطالية أعمال تأهيل وصيانة مركز التدريب والتأهيل التربوي وتأمين المستلزمات الأولية له، حيث شملت المرحلة الأولى تجهيز ثلاث قاعات تدريبية بشاشات إسقاط وأجهزة صوت وحواسيب محمولة لوحية ومقاعد وطاقة بديلة، وسيتم استكمال باقي القاعات في المرحلة الثانية.

بدوره بين الممثل القطري المساعد لمنظمة أرض الإنسان الإيطالية محمد عزيز علي أن المنظمة عملت على تأهيل المركز ليكون مشروعاً رائداً ومركزاً للتدريب على المستوى المحلي والدولي.

بريوان محمد

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