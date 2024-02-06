مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 في سلسلة انفجارات في سوق شعبي بمقديشو

مقديشو-سانا

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، جراء سلسلة انفجارات وقعت في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم: إن عدة انفجارات وقعت في أربعة أماكن وسط سوق شعبي في مقديشو، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين، عدا عن تدمير العديد من المتاجر الموجودة في السوق.

ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن تلك التفجيرات، إلا أن “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي تنفذ بشكل متكرر تفجيرات في الصومال وأماكن أخرى، ويستهدف إرهابيو الحركة بهجماتهم المتكررة المدنيين والمنشآت الحكومية والمدنية.

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