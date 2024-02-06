صحيفة إسرائيلية: المقاومة الفلسطينية في غزة بعيدة عن الهزيمة

القدس المحتلة-سانا

أقرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن جهود المقاومة الفلسطينية لاستعادة السيطرة في قطاع غزة تشير إلى بعد هزيمتها، ما يمثل مشكلة للرئيس الأمريكي جو بايدن وخططه من أجل اليوم التالي للحرب.

وأوضحت الصحيفة في مقال أن المقاومة الفلسطينية لم تهزم في غزة وأنها بعيدة عن ذلك وأن جهودها تشير إلى استعادة السيطرة.

ويستعد كيان الاحتلال الإسرائيلي لوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم غد الأربعاء في زيارة تستمر يومين، هي الخامسة له إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث يتوقع أن تركز الزيارة على سير العدوان الإسرائيلي على غزة، وخطط اليوم التالي للحرب، والصفقة المحتملة لتبادل الأسرى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي عدواناً وحشياً على قطاع غزة، خلف 27585 شهيداً و66978 مصاباً، معظمهم نساء وأطفال، وفق مصادر فلسطينية وأممية.

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